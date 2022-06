Volley | Nations League 2022 | L’Italia esce vincente dalla battaglia contro l’Argentina! Terzo sigillo consecutivo

(Di domenica 12 giugno 2022)successopermaschile allaball. Al termine di una partita tanto dura quanto spettacolare, gli azzurri riescono ad imporsi per 3-1l’Argentina (25-20; 25-21; 16-25; 30-28). Si chiude con il bilancio di 3 vittorie ed 1 sconfitta un positivissimo primo appuntamento con la competizione internazionale Partenza a razzo per gli azzurri che, sulle ali dell’entusiasmo e soprattutto trascinati da un Mattia Bottolo in grande spolvero, riescono a scappare nella fase centrale del primo set, riuscendo a portarsi sull’1-0 col punteggio di 25-20. Estremamente equilibrato il secondo parziale dove gli azzurri crescono ulteriormente nel fondamentale del muro, aggiungendo però qualche errore in attacco. Decisivi ...

Italia - Argentina 3 - 1 (25 - 20, 25 - 21, 16 - 25, 30 - 28) Senza ct fermato in albergo dal Covid scoperto dopo la gara con il Canada gli azzurri guidati da Massimo Caponeri affrontano l'Argentina ...Arriva la terza vittoria in quattro partite per l'Italia di volley maschile: 25 - 20, 25 - 21, 16 - 25, 30 - 28 i parziali con cui gli azzurri si sbarazzano dell'Argantina per 3 - 1 concludendo così questa tappa di Ottawa. Bottolo mvp dell'incontro .