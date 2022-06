Un evento in grande stile: a Borgo Parrini “Rievocazione storica medievale” (Di domenica 12 giugno 2022) MONREALE – Per oggi a Borgo Parrini, un piccolo Borgo magico fatto di casette ricoperte di mosaici, maioliche, tinte fantasiose, alle ore 17.00, l’associazione Borgo Parrini Ecologia Turismo Sociale e Culturale, ha organizzato una passeggiata di Rievocazione storica medievale con sosta nel rinomato Cortile Montegrappa. L’evento è stato promosso e curato dall’associazione CreArt APS di Cinzia Macaluso. “Le associazioni CreArt APS e T.E.M.A sono lieti di andare in giro per la Sicilia – dichiara Cinzia Macaluso – portando attività culturali di promozione e valorizzazione del territorio e della sua storia. Gli artisti si cimenteranno a far rivivere un tempo ormai lontano, fatto d’arte e momenti storici. L’obiettivo è quello di ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 12 giugno 2022) MONREALE – Per oggi a, un piccolomagico fatto di casette ricoperte di mosaici, maioliche, tinte fantasiose, alle ore 17.00, l’associazioneEcologia Turismo Sociale e Culturale, ha organizzato una passeggiata dicon sosta nel rinomato Cortile Montegrappa. L’è stato promosso e curato dall’associazione CreArt APS di Cinzia Macaluso. “Le associazioni CreArt APS e T.E.M.A sono lieti di andare in giro per la Sicilia – dichiara Cinzia Macaluso – portando attività culturali di promozione e valorizzazione del territorio e della sua storia. Gli artisti si cimenteranno a far rivivere un tempo ormai lontano, fatto d’arte e momenti storici. L’obiettivo è quello di ...

