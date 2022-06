Ucraina, pure la Svizzera sguaina le sanzioni: oscurati i media russi (Di domenica 12 giugno 2022) di Andrea Gebbia, da Ehrendingen (Svizzera) La scorsa settimana, dopo lunghe discussioni, è stato varato il sesto pacchetto di sanzioni contro la russia per cercare di arginare la sua macchina bellica contro l’Ucraina dopo più di 100 giorni di guerra. Uno dei provvedimenti principali è la riduzione dell’importazione di petrolio russo del 90% entro l’inizio del 2023. Come riportato, tra gli altri, da Blick e da SRF News, anche la Svizzera ha adottato quest’ultimo pacchetto di sanzioni. Tuttavia questi nuovi provvedimenti toccano talvolta marginalmente la Confederazione Elevetica, che, ad esempio, non importa petrolio dalla russia. Un’apposita commissione governativa, comunque, formata da membri dei ministeri dell’economia, delle finanze e dell’energia, valuterà gli ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 giugno 2022) di Andrea Gebbia, da Ehrendingen () La scorsa settimana, dopo lunghe discussioni, è stato varato il sesto pacchetto dicontro laa per cercare di arginare la sua macchina bellica contro l’dopo più di 100 giorni di guerra. Uno dei provvedimenti principali è la riduzione dell’importazione di petrolio russo del 90% entro l’inizio del 2023. Come riportato, tra gli altri, da Blick e da SRF News, anche laha adottato quest’ultimo pacchetto di. Tuttavia questi nuovi provvedimenti toccano talvolta marginalmente la Confederazione Elevetica, che, ad esempio, non importa petrolio dallaa. Un’apposita commissione governativa, comunque, formata da membri dei ministeri dell’economia, delle finanze e dell’energia, valuterà gli ...

