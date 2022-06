Tiro con l'arco, Europei outdoor a Monaco: Italia d’argento nel femminile (Di domenica 12 giugno 2022) E' inizia con un argento il weekend di finali agli Europei di Monaco, in Germania, per l’Italia. Elisa Roner, Marcella Tonioli e Sara Ret hanno conquistato la prima medaglia azzurra in Baviera fermandosi solo in finale contro la Gran... Leggi su europa.today (Di domenica 12 giugno 2022) E' inizia con un argento il weekend di finali aglidi, in Germania, per l’. Elisa Roner, Marcella Tonioli e Sara Ret hanno conquistato la prima medaglia azzurra in Baviera fermandosi solo in finale contro la Gran...

