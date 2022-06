Terremoto | trema ancora l’Italia | colpito il Sud | le zone coinvolte

(Di domenica 12 giugno 2022) In questo periodo, ilha accompagnato spesso. Questa volta, la zona ad esser stata colpita è il Sud. Ecco i dettagli: magnitudo, profondità etoccate.nuovamente, unhala zona sud dello stivale. Cosa che ha destato enorme preoccupazione nella popolazione locale. Da quanto rilevato dall’INGV, l’epicentro sarebbe avvenuto nella zona Costa Calabra sud occidentale. Nel raggio di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria. Un raggio ampio che ha portato sicuramente qualche cittadino ad avvertirlo. Di seguito tutti i dettagli del sisma. AdobeStockLa storia italiana, e non solo, è stata segnata più volte dal. Il nostro paese, infatti, è spesso a rischio che questo ...

Pubblicità

francobus100 : Trema ancora l'Adriatico davanti alle Marche: raffica di scosse di terremoto nella notte - infoitinterno : Trema ancora l'Adriatico davanti alle Marche: raffica di scosse di terremoto nella notte - SettenewsWeb : Trema la terra nelle Marche. Anzi, il mare: una scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 13 di oggi, gio… - infoitinterno : La terra trema - Terremoto di magnitudo 4.1 nel Mare Adriatico: la scossa è stata avvertita sulla costa marchigiana… - annamariamoscar : La terra trema nelle Marche: scossa di magnitudo 4.1 a largo di San Benedetto del Tronto -

Scossa didi magnitudo 2.2 in Friuli - Venezia Giulia, tutti i dettagli del sisma e il luogo dell'epicentrola terra in Friuli - Venezia Giulia ! L' Istituto Nazionale di Geofisica e ...Lieve scossa diquesta mattina in Valle di Comino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'ha registrata alle 8.43 localizzandola a due chilometri a Nord - Ovest di Alvito. La magnitudo è stata ...Ancora una volta trema l'Italia. Un terremoto ha coinvolto la parte Sud dello stivale. I dettagli: magnitudo, profondità e zone.Proseguono in serie le scosse di terremoto in Calabria. Un sisma, di magnitudo 3, è stato registrato al largo del litorale vibonese, all’altezza di Ricadi. La scossa è stata avvertita alle 12.31 ed al ...