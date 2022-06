Tennis | Roger Federer sarà senza ranking dall’11 luglio | “I prossimi 3 o 4 mesi saranno fondamentali”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 giugno 2022)sparirà dalATP lunedì 11, quando perderà i 600 punti residui della finale di Wimbledon 2019: lo svizzero, che ha già annunciato di tornare a giocare alla Laver Cup e poi a Basilea (a questo punto con una wild card), per preparare al meglio la stagione 2023, ha fatto ora un’affermazione sibillina. Lo svizzero, secondo quanto riporta l’ANSA, avrebbe affermato: “Sono curioso di vedere a che punto sono ma guardo tutto questo con fiducia. Itre o quattroper capire e definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che succederà e per come stanno andando le cose“. Per tutti i tornei a venire, anche nel 2023, l’elvetico avrà dunque bisogno di essere invitato dagli organizzatori per ...