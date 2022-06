Tennis: Federer, 'giocherò Laver Cup e Basilea, poi mi preparerò per il 2023' (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "Se ci sarò anche nel 2023? La mia idea è questa. Sono curioso di vedere a che punto sono, ma ho fiducia. I prossimi tre o quattro mesi saranno fondamentali per capire e definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che succederà e per come stanno andando le cose". L'ex numero uno del mondo Roger Federer si esprime così sul suo futuro agonistico. "giocherò la Laver Cup e poi Basilea -spiega il quarantenne svizzero a Srf Sport-. Dopo la stagione sarà finita e avrò dunque il tempo di rimettermi in forma per preparare al meglio la prossima stagione. È questo il mio scopo, ma so che devo avere pazienza. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata lunga: vado in palestra cinque o sei volte a settimana, sto entrando in forma a poco a poco. Gioco pochissimo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "Se ci sarò anche nel? La mia idea è questa. Sono curioso di vedere a che punto sono, ma ho fiducia. I prossimi tre o quattro mesi saranno fondamentali per capire e definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che succederà e per come stanno andando le cose". L'ex numero uno del mondo Rogersi esprime così sul suo futuro agonistico. "laCup e poi-spiega il quarantenne svizzero a Srf Sport-. Dopo la stagione sarà finita e avrò dunque il tempo di rimettermi in forma per preparare al meglio la prossima stagione. È questo il mio scopo, ma so che devo avere pazienza. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata lunga: vado in palestra cinque o sei volte a settimana, sto entrando in forma a poco a poco. Gioco pochissimo a ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Federer non molla: 'In campo anche nel 2023' - Eurosport_IT : Nadal ha chiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del #RolandGarros, indipendentemente da quale sarà… - Tennis_Ita : Federer prepara il rientro: 'Tornerò, ma serve pazienza' - De_Sand88 : RT @SkySport: Roger #Federer: 'Giocherò la Laver Cup e Basilea, poi mi preparerò per il 2023' #SkySport #SkyTennis - SkySport : Roger #Federer: 'Giocherò la Laver Cup e Basilea, poi mi preparerò per il 2023' #SkySport #SkyTennis -