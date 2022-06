Sudafrica,ancora decine dispersi dopo alluvioni di 2 mesi fa (Di domenica 12 giugno 2022) decine di persone risultano ancora disperse due mesi dopo le peggiori inondazioni che hanno colpito Durban, la terza città più grande del Sudafrica, e le aree circostanti, uccidendo più di 400 persone. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022)di persone risultanodisperse duele peggiori inondazioni che hanno colpito Durban, la terza città più grande del, e le aree circostanti, uccidendo più di 400 persone.

