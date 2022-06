Speranza chiede che lo Stato paghi il farmaco per il suicidio assistito di Mario (Di domenica 12 giugno 2022) “Nelle more della non più rinviabile approvazione della legge, compito del governo è tuttavia garantire, d’intesa con le Regioni, l’attuazione della sentenza della Corte Costituzione del 2019 sul suicidio assistito”: il ministro della Salute Roberto Speranza spiega il suo punto di vista sul fine vita, argomento tornato centrale per le vicende di Fabio Ridolfi – che ha scelto la sedazione profonda visto il prolungarsi dell’attesa di una risposta dalla Regione Marche – e di Mario, costretto a pagare di tasca sua la somministrazione del farmaco mortale. In un’intervista a La Stampa ha affermato: “Su questo siamo già intervenuti e su questo continueremo a tenere alta l’attenzione. Una volta che la procedura di verifica del rigoroso rispetto di tutte le condizioni individuate dalla Consulta sia stata ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) “Nelle more della non più rinviabile approvazione della legge, compito del governo è tuttavia garantire, d’intesa con le Regioni, l’attuazione della sentenza della Corte Costituzione del 2019 sul”: il ministro della Salute Robertospiega il suo punto di vista sul fine vita, argomento tornato centrale per le vicende di Fabio Ridolfi – che ha scelto la sedazione profonda visto il prolungarsi dell’attesa di una risposta dalla Regione Marche – e di, costretto a pagare di tasca sua la somministrazione delmortale. In un’intervista a La Stampa ha affermato: “Su questo siamo già intervenuti e su questo continueremo a tenere alta l’attenzione. Una volta che la procedura di verifica del rigoroso rispetto di tutte le condizioni individuate dalla Consulta sia stata ...

