Spagna-Repubblica Ceca stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto pronto per Spagna-Repubblica Ceca, partita valevole per la quarta giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Gli iberici di Luis Enrique, dopo la vittoria di misura contro la Svizzera, vogliono altri tre punti contro i cechi, che pochi giorni fa riuscirono a conquistare il pareggio sul 2-2. Chi si aggiudicherà la partita? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 12 giugno allo stadio La Rosaleda di Malaga, in Spagna. La partita sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Football (canale 203) e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con news e video in tempo reale, oltre a pagelle, tabellino e highlights al termine. ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto pronto per, partita valevole per la quarta giornata della Uefa. Gli iberici di Luis Enrique, dopo la vittoria di misura contro la Svizzera, vogliono altri tre punti contro i cechi, che pochi giorni fa riuscirono a conquistare il pareggio sul 2-2. Chi si aggiudicherà la partita? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 12 giugno allo stadio La Rosaleda di Malaga, in. La partita sarà trasmessa intv per gli abbonati su Sky Sport Football (203) e insu Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con news e video in tempo reale, oltre a pagelle, tabellino e highlights al termine. ...

