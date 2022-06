Si dice che il Manchester United si unisca alla corsa per Lewandowski (Di domenica 12 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il trasferimento di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco sta diventando uno scenario sempre più probabile in questa bassa stagione. Lasciare il Bayern per il Barcellona è sempre stato l’intento dell’attaccante, ma altre cose devono andare a posto perché ciò avvenga. Nel caso in cui l’accordo fallisca, tuttavia, c’è un corteggiatore segnalato che cerca di trarne vantaggio. STORIA TOP – IL Manchester United SI UNISCE alla GARA PER Lewandowski Manchester United cercherà di piombare se di Lewandowski passare a Barcellona cade piatto, secondo The Sun. L’attaccante della Polonia ha deciso di trasferirsi al Camp Nou, nonostante abbia ancora un anno di contratto Bayern. Il trasferimento al Barcellona ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il trasferimento di Robertdal Bayern Monaco sta diventando uno scenario sempre più probabile in questa bassa stagione. Lasciare il Bayern per il Barcellona è sempre stato l’intento dell’attaccante, ma altre cose devono andare a posto perché ciò avvenga. Nel caso in cui l’accordo fallisca, tuttavia, c’è un corteggiatore segnalato che cerca di trarne vantaggio. STORIA TOP – ILSI UNISCEGARA PERcercherà di piombare se dipassare a Barcellona cade piatto, secondo The Sun. L’attaccante della Polonia ha deciso di trasferirsi al Camp Nou, nonostante abbia ancora un anno di contratto Bayern. Il trasferimento al Barcellona ...

Pubblicità

matteosalvinimi : La legge Fornero non va “cambiata” come dice il PD (meglio tardi che mai) ma cancellata una volta per tutte. Obiett… - AlbertoBagnai : Voleva dire esterna, ma basicamente non capisce quello che dice, perché… - FrMaselli : Salvini dice che c’è in corso un attacco congiunto contro l’Italia da parte di BCE, commissione e parlamento europe… - Franciwinwar : @melos_94 Su ounas si dice che la prossima settimana si chiude con il Monza - PcFilippo : RT @SforzaFogliani: La legge, dunque, non silenzia i social. Il foglio (benedetto) si inventa che c’è: nel titolo; nel testo lo dice presun… -