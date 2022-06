Provincia | Petracca | “Aspettiamo il ricorso contro tutti coloro che hanno votato con la mano sinistra”

Pubblicità

irpiniatimes1 : Buonopane alla guida della Provincia. Petracca: “La vittoria del PD” -

Prima die Buonopane, in piazza è arrivato anche il segretario provinciale del Pd, Nello ... Si è riconfermato Buonopane, un bene per lae il Pd, speriamo sia un risultato foriero ...... quella che riporta Rizieri Rino Buonopane alla guida delladi Avellino. È la vittoria di ... Così il consigliere regionale Mauriziocommenta la riconferma di Buonopane alla guida di ...LECCE – Si torna al voto per rinnovare i Consigli comunali di 16 paesi della provincia leccese (in Puglia si vota anche ... il sindaco uscente, Gabriele Petracca, non si ripropone. Al suo posto Oronzo ...Si vota oggi in sedici comuni della provincia di Lecce per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Molti gli uscenti ricandidati, e ipotesi ballottaggio per Galatina e Galatone, unici due comuni s ...