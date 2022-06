Piero Sugar | è morto il marito di Caterina Caselli

(Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Il discografico, editore e produttore musicale E’a 85 annidi, nella sua casa di Milano. I funerali del discografico, editore e produttore musicale si svolgeranno domani, lunedì 13 giugno, alle ore 14.45, nella basilica di San Marco a Milano come ha annunciato la stessa famiglia. Nato a Milano il 7 febbraio 1937, era figlio di Ladislao(Budapest 1896 – Milano 1981), il fondatore delle Messaggerie Musicali, che nel 1959 acquisì la Cgd, Compagnia Generale del Disco, fondata da Teddy Reno, dando vita così alla Cgd-. Entrato nell’azienda paterna a metà degli anni Sessanta,ne è diventato in seguito amministratore delegato e vice ...

