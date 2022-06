Paupisi | un lungo weekend di festa e lunedì il concerto de ‘Trementisti’

Leggi su anteprima24

Grandi festeggiamenti aquest'anno per il Santo Patrono, Sant'Antonio da Padova, che dopo due anni in un vero clima di auspicato "Rinascimento" è ripartita finalmente lacon una forte sinergia tra Comune, Parrocchia e Pro loco. Processione per il paese di mattina, luminarie, bancarelle, giostre, fuochi pirotecnici e musica: momenti di socialità in onore al Santo Patrono. Non solodel Santo Patrono ma ain questoè in scena anche la Primadell'Emigrante. Oggi, Domenica 12 giugno alle ore 19:30 ci sarà la S. Messa internazionale dell'Emigrante che sarà celebrata nella chiesa S.Maria del Bosco con la partecipazione di tutti gli emigrati che sono tornati in questa occasione nel paese e ...