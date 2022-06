Palermo Padova 1-0, la decide Brunori: rosanero in Serie B (Di domenica 12 giugno 2022) Palermo Padova, i rosanero vincono la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Decisivo Brunori: la Serie B ora è realtà Un rigore nel primo tempo di Matteo Brunori consente al Palermo di vincere la finale di ritorno dei playoff di Serie C contro il Padova. Confermato il successo dell’andata: per i rosanero la promozione in Serie B ora è realtà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022), ivincono la finale di ritorno dei playoff diC. Decisivo: laB ora è realtà Un rigore nel primo tempo di Matteoconsente aldi vincere la finale di ritorno dei playoff diC contro il. Confermato il successo dell’andata: per ila promozione inB ora è realtà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

