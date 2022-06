Milan, Brahim Diaz: 'Con Ibra è facile, basta passarla a lui... ma si arrabbia se non lo fai' VIDEO (Di domenica 12 giugno 2022) Premiato a Malaga per essere il primo Under 23 della storia a vincere Serie A, Liga e Premier League, il calciatore del Milan, Brahim Diaz ha... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Premiato a Malaga per essere il primo Under 23 della storia a vincere Serie A, Liga e Premier League, il calciatore delha...

Pubblicità

gianlutanci : RT @NicoReitano: #Brahim premiato a Malaga da @marca per essere stato il primo U23 della storia del calcio ad aver conquistato la “Tripla C… - CalcioOggi : Milan, le foto della premiazione di Brahim quale primo U23 della storia a vincere la Tripla Corona - Milan News - InfoworkMagdi : RT @NicoReitano: #Brahim premiato a Malaga da @marca per essere stato il primo U23 della storia del calcio ad aver conquistato la “Tripla C… - PianetaMilan : @Brahim: “ @Ibra_official come un padre, ma se non gli do la palla…” | VIDEO #Brahim #Ibrahimovic #ACMilan #Milan… - milansette : Milan, le foto della premiazione di Brahim quale primo U23 della storia a vincere la Tripla Corona #acmilan… -