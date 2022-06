Manchester United, assalto ad Antony. Pronti 45 milioni per l’Ajax (Di domenica 12 giugno 2022) Il Manchester United all’assalto di Antony, estero offensivo brasiliano. Per l’Ajax pronta un’offerta da 45 milioni di euro Secondo quanto riferito da Marca, il Manchester United è pronto a dare l’assalto ad Antony, esterno offensivo brasiliano che tanto piace al neo tecnico Ten Hag. Per lui Pronti 45 milioni di euro, un’offerta molto importante che verrà formalizzata al meglio nei prossimi giorni. Olandesi orientati ad accettare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Ilall’di, estero offensivo brasiliano. Perpronta un’offerta da 45di euro Secondo quanto riferito da Marca, ilè pronto a dare l’ad, esterno offensivo brasiliano che tanto piace al neo tecnico Ten Hag. Per lui45di euro, un’offerta molto importante che verrà formalizzata al meglio nei prossimi giorni. Olandesi orientati ad accettare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

