LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: 7 in testa, tra cui Davide Villella, gruppo a 3’45”. 125 km all’arrivo (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Il percorso della prima tappa vede i corridori affrontare, dopo aver già passato un inizio comunque non semplice, un circuito molto movimentato di 45,7 km, da ripetere tre volte e interamente nei dintorni della città di Küsnacht. Sono previsti sei GPM di terza categoria e si scollinerà sull’ultimo quando mancheranno poco più di 5 km al traguardo. 14:15 Sono stati percorsi 47 km, i battistrada hanno un vantaggio di 3’32”. Si è in corsa esattamente da 1 ora e 14 minuti, percorsi a 38.7 km/h di velocità media. 14:13 In testa al gruppo in questo momento ci sono gli uomini della Bora-Hansgrohe a lavorare, tenendo sotto controllo la fuga. 14:11 La composizione del gruppo dei battistrada è la seguente: Chad Haga (HPM), Johan ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:18 Il percorso dellavede i corridori affrontare, dopo aver già passato un inizio comunque non semplice, un circuito molto movimentato di 45,7 km, da ripetere tre volte e interamente nei dintorni della città di Küsnacht. Sono previsti sei GPM di terza categoria e si scollinerà sull’ultimo quando mancheranno poco più di 5 km al traguardo. 14:15 Sono stati percorsi 47 km, i battistrada hanno un vantaggio di 3’32”. Si è in corsa esattamente da 1 ora e 14 minuti, percorsi a 38.7 km/h di velocità media. 14:13 Inalin questo momento ci sono gli uomini della Bora-Hansgrohe a lavorare, tenendo sotto controllo la fuga. 14:11 La composizione deldei battistrada è la seguente: Chad Haga (HPM), Johan ...

