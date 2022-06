“La vita addosso”, alla Carrara l’arte per la gravidanza (Di domenica 12 giugno 2022) Bergamo. Proposta per i genitori in attesa e neogenitori all’Accademia Carrara. Sabato 25 giugno alle 10.30 viene dedicato a loro il percorso La vita addosso – l’arte per la gravidanza, che si propone come un accompagnamento alla nascita ispirato alle opere del museo per rispondere alle tante domande sulla gravidanza e sull’arrivo di un bambino. E naturalmente per scoprire i capolavori della Carrara, perché l’arte fa bene! L’iniziativa è promossa a cura di Carrara Educazione in collaborazione con il dottor Claudio Crescini, vicepresidente Aogoi. La prenotazione è obbligatoria chiamando o scrivendo al numero 3281721727 oppure inviando un’e-mail a prenotazioni@laCarrara.it Il costo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 giugno 2022) Bergamo. Proposta per i genitori in attesa e neogenitori all’Accademia. Sabato 25 giugno alle 10.30 viene dedicato a loro il percorso Laper la, che si propone come un accompagnamentonascita ispirato alle opere del museo per rispondere alle tante domande sullae sull’arrivo di un bambino. E naturalmente per scoprire i capolavori della, perchéfa bene! L’iniziativa è promossa a cura diEducazione in collaborazione con il dottor Claudio Crescini, vicepresidente Aogoi. La prenotazione è obbligatoria chiamando o scrivendo al numero 3281721727 oppure inviando un’e-mail a prenotazioni@la.it Il costo ...

