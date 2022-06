Juventus | Arthur verso la Premier League | possibile uno scambio!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 12 giugno 2022)ha concluso la sua seconda stagione alla, dal 2020 fa parte del centrocampo bianconero. Quest’anno ha collezionato 31 presenze tra tutte le competizioni, fornendo un solo assist e non segnando nemmeno un gol. Numeri decisamente deludenti per il giocatore ex Barcellona. Con il ritorno di Pogba sempre più probabile, le possibilità didi rimanere alla Juve si affievoliscono sempre di più. Secondo quanto riportato da Tuttosport,piace molto ine l’Arsenal è pronto ad accoglierlo. Sul tavolo unscambio con Gabriel, connazionale del centrocampista della Juve. Gabriel Arsenal La trattativa non è sicuramente semplice, ma a Torino stanno ragionando sul dopo Chiellini e Gabriel è uno dei nomi. Il difensore ...