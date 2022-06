Fiorentina, avanti per Pinamonti. Ma i sogni sono Suarez e Milik (Di domenica 12 giugno 2022) Pinamonti per l'attacco, Grillitsch per il centrocampo e un difensore centrale per sostituire Milenkovic. Queste al momento sono le priorità del mercato della Fiorentina, entrato nella fase operativa ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 giugno 2022)per l'attacco, Grillitsch per il centrocampo e un difensore centrale per sostituire Milenkovic. Queste al momentole priorità del mercato della, entrato nella fase operativa ...

Fiorentina, avanti per Pinamonti. Ma i sogni sono Suarez e Milik Ricorda un po' il tedesco Effenberg, che tra il 1992 e il 1994, con genio e sregolatezza, guidò la Fiorentina anche indossando la fascia di capitano. Altro nome interessante per la mediana è quello ... Salernitana, Galliani vuole Mazzocchi Oltre al Monza, per il forte laterale partenopeo si sono fatti avanti, su tutte, Fiorentina e Napoli. MATASSE DA SBROGLIARE Oltre a quella di Mazzocchi, De Sanctis dovrà sbrogliare altre situazioni ... La Gazzetta dello Sport TUTTOSPORT, Sì di Milenkovic all'Inter. Pinamonti... Il Paris Saint-Germain vuole fortemente Milan Skriniar e questo coinvolge anche la Fiorentina. Già, perché come riporta Tuttosport, i nerazzurri - che in questo momento hanno ... Calciomercato Torino, giorni chiave per Mandragora: Roma e Fiorentina osservano Sono giorni decisivi per definire il futuro di Rolando Mandragora. Come già spiegato nelle scorse settimane, il centrocampista non ha raggiunto il numero di presenze necessarie per far scattare l'obbl ... Ricorda un po' il tedesco Effenberg, che tra il 1992 e il 1994, con genio e sregolatezza, guidò laanche indossando la fascia di capitano. Altro nome interessante per la mediana è quello ...Oltre al Monza, per il forte laterale partenopeo si sono fatti, su tutte,e Napoli. MATASSE DA SBROGLIARE Oltre a quella di Mazzocchi, De Sanctis dovrà sbrogliare altre situazioni ... Fiorentina, avanti per Pinamonti. Ma i sogni sono Suarez e Milik Il Paris Saint-Germain vuole fortemente Milan Skriniar e questo coinvolge anche la Fiorentina. Già, perché come riporta Tuttosport, i nerazzurri - che in questo momento hanno ...Sono giorni decisivi per definire il futuro di Rolando Mandragora. Come già spiegato nelle scorse settimane, il centrocampista non ha raggiunto il numero di presenze necessarie per far scattare l'obbl ...