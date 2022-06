F1 GP Azerbaijan 2022, Sainz costretto al ritiro dopo nove giri: problema ai freni della sua Ferrari (Di domenica 12 giugno 2022) Subito un colpo di scena nel Gran Premio di Azerbaijan 2022 di Formula 1. Carlos Sainz ha avuto un problema alla sua Ferrari, presumibilmente legato ai freni, e ha fatto un lungo che lo ha costretto al ritiro. Ennesimo errore o comunque nuovo ritiro per il pilota spagnolo, che non riesce proprio a trovare continuità. Leclerc, intanto, ha deciso di sfruttare il problema del compagno per un pit stop con virtual safety car (lento purtroppo) quando si dimezzano i tempi consueti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Subito un colpo di scena nel Gran Premio didi Formula 1. Carlosha avuto unalla sua, presumibilmente legato ai, e ha fatto un lungo che lo haal. Ennesimo errore o comunque nuovoper il pilota spagnolo, che non riesce proprio a trovare continuità. Leclerc, intanto, ha deciso di sfruttare ildel compagno per un pit stop con virtual safety car (lento purtroppo) quando si dimezzano i tempi consueti. SportFace.

