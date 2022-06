F1, George Russell, che stoffa! Sempre top5 con la Mercedes e costantemente davanti a Hamilton! (Di domenica 12 giugno 2022) In pochi, obiettivamente, avrebbero immaginato un impatto del genere di George Russell alla guida della Mercedes; un numero ancor minore di addetti ai lavori avrebbero pensato che potesse riuscire costantemente a fare meglio del sette volte Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton. Le qualità del giovane britannico sono indubbie, né qualcuno ha mai osato metterle in discussione; senz’altro, però, sorprendono l’impatto avuto, la velocità nell’ambientarsi a una nuova realtà, la reattività per certi versi nel comprendere la sua nuova vettura. Parliamo d’altronde di un pilota che ha Sempre portato la sua Mercedes in top 5, stando per altro costantemente davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton (eccezion fatta per il primo GP dell’anno in Bahrain, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) In pochi, obiettivamente, avrebbero immaginato un impatto del genere dialla guida della; un numero ancor minore di addetti ai lavori avrebbero pensato che potesse riuscirea fare meglio del sette volte Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton. Le qualità del giovane britannico sono indubbie, né qualcuno ha mai osato metterle in discussione; senz’altro, però, sorprendono l’impatto avuto, la velocità nell’ambientarsi a una nuova realtà, la reattività per certi versi nel comprendere la sua nuova vettura. Parliamo d’altronde di un pilota che haportato la suain top 5, stando per altroal compagno di squadra Lewis Hamilton (eccezion fatta per il primo GP dell’anno in Bahrain, ...

