Elezioni falsate Palermo | caos ai seggi e conseguenze estreme | Ecco come si può annullare tutto

(Di domenica 12 giugno 2022) "Ciò che sta accadendo aè di una gravità estrema": Antonello Armetta, presidente dell'ordine degli avvocati della città siciliana, ha parlato senza troppi giri di parole delscoppiato in questa giornata elettorale. In vari, infatti, sono mancati scrutatori e presidenti: le segnalazioni sono arrivate fin dalle prime ore di questa mattina. Con una protesta immediata da parte dei promotori dei cinque quesiti sulla giustizia. Il rischio infatti è che per "incidenti" di questo tipo non si riesca a raggiungere il quorum necessario a rendere validi gli esiti dei quesiti referendari. Armetta ha parlato di una gravità "tale da falsare queste". Poi ha fatto notare che le"sono annullabili" se viene precluso il diritto di votare anche a un solo cittadino. Il presidente ...

La gestione delleamministrative a Palermo si copre sempre di più di giallo. Il caos scoppiato in queste prime ore di apertura dei seggi ha provocato reazioni politiche durissime, visto che oltre alla ...E come dimostrano le cronache di due voti importanti come Brexit e leUsa del 2016: entrambe condizionate, potremmo dire, da bombardamenti via social. Da allora l'Unione europea ha ...Di parere opposto il prof. Guido Corso Le elezioni a Palermo sono valide Quello che è successo nel capoluogo siciliano - con l'apertura dei seggi avvenuta nel primo pomeriggio per il forfait di ...Interviene il presidente dell'ordine degli avvocati di Palermo: "Gravità estrema, queste elezioni vanno fermate qui". Il presidente Musumeci chiede urne aperte anche lunedì ...