De Rossi e Inzaghi si contendono una panchina in Italia | le ultime

Daniele De Rossi e Filippo Inzaghi, amici e compagni nella Nazionale del 2006 , sono pronti a sfidarsi per una panchina in Serie B, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il Pisa ha fallito la promozione in Serie A nei playoff contro il Monza lo scorso 29 maggio. Una gara rocambolesca, che ha poi visto trionfare il Monza 4-3 (6-4 complessivo). Nonostante la mancata promozione, il presidente Giuseppe Corrado aveva confermato l'allenatore Luca D'Angelo. La proprietà americana, però, avrebbe deciso di organizzare un meeting per parlare del futuro dell'allenatore. Luca D'Angelo Pisa Nulla è ancora deciso, il presidente Corrado vorrebbe provare a convincere i Kostner a continuare a puntare su D'Angelo, che ha portato il Pisa dalla Serie C quasi in Serie A. Tra i nomi dei possibili sostituti, oltre a Filippo ...

