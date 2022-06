Crostata di pasta sfoglia con pesche fresche: velocissima e più buona di quella alla marmellata! (Di domenica 12 giugno 2022) Le pesche sono il tuo frutto preferito? Allora perché non provare a creare un dolce buonissimo ma facile e veloce? La torta di pasta sfoglia con pesche è così facile che potrà prepararla anche un bambino. Impiegheremo solo 5 minuti di orologio e serviranno pochissimi ingredienti Attenzione: è possibile utilizzare questa ricetta anche utilizzando un altro frutto. Oltre a questo possiamo cucinare la pasta brisè al posto della pasta sfoglia. La bontà sarà la stessa! Per creare un torta di pasta sfoglia con pesche da dividere in sei porzioni occorrono gli ingredienti: 4 pesche mature Mandorle a scaglie quanto basta 1 rotolo di pasta sfoglia Marmellata di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 12 giugno 2022) Lesono il tuo frutto preferito? Allora perché non provare a creare un dolce buonissimo ma facile e veloce? La torta diconè così facile che potrà prepararla anche un bambino. Impiegheremo solo 5 minuti di orologio e serviranno pochissimi ingredienti Attenzione: è possibile utilizzare questa ricetta anche utilizzando un altro frutto. Oltre a questo possiamo cucinare labrisè al posto della. La bontà sarà la stessa! Per creare un torta diconda dividere in sei porzioni occorrono gli ingredienti: 4mature Mandorle a scaglie quanto basta 1 rotolo diMarmellata di ...

