Covid, in Lombardia 2.368 nuovi positivi: 162 a Bergamo (Di domenica 12 giugno 2022) A fronte di 20.358 tamponi effettuati sono 2.368 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nella giornata di domenica 12 giugno, per una positività dell’11,6%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 12 decessi, mentre i numeri dei ricoveri nei reparti ordinari (428) e nelle terapie intensive (20) risultano entrambi in calo rispettivamente di 8 e una unità. Al momento sono 85.348 le persone positive, 84.900 quelle in isolamento domiciliare. I dati per provincia Milano 822 Bergamo 162 Brescia 294 Como 134 Cremona 74 Lecco 96 Lodi 39 Mantova 89 Monza e Brianza 238 Pavia 117 Sondrio 44 Varese 169 Leggi su bergamonews (Di domenica 12 giugno 2022) A fronte di 20.358 tamponi effettuati sono 2.368 ialinnella giornata di domenica 12 giugno, per unatà dell’11,6%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 12 decessi, mentre i numeri dei ricoveri nei reparti ordinari (428) e nelle terapie intensive (20) risultano entrambi in calo rispettivamente di 8 e una unità. Al momento sono 85.348 le persone positive, 84.900 quelle in isolamento domiciliare. I dati per provincia Milano 822162 Brescia 294 Como 134 Cremona 74 Lecco 96 Lodi 39 Mantova 89 Monza e Brianza 238 Pavia 117 Sondrio 44 Varese 169

