Covid: in Italia 18.678 positivi, 26 le vittime (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 18.678 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.104 . Le vittime sono invece 26, rispetto a ieri 34 in meno . Sono stati... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 18.678 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.104 . Lesono invece 26, rispetto a ieri 34 in meno . Sono stati...

Pubblicità

RaiNews : #Covid, 18.678 nuovi contagi e 26 morti nelle ultime 24 ore in Italia - UNICEF_Italia : Dopo anni di calo costante (-94 milioni tra 2000 e 2016) torna a crescere il numero dei bambini coinvolti nel… - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - luomochefuma55 : @NicolaSartori18 @claudio_sidoti Cosa hanno accusato? La bua al braccino? Sono 167000 i morti di Covid in Italia. O… - ottopagine : Covid in Italia, 18.678 nuovi casi e 26 decessi nelle ultime 24 ore -