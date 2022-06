Copasir in missione negli Stati Uniti (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Copasir vola a Washington. Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, presieduto dal senatore di Fdi Adolfo Urso, questa settimana sarà in missione negli Stati Uniti. Quattro giorni molto fitti durante i quali, a quanto si apprende, si terranno incontri con le due Commissioni omologhe di Camera e Senato, con il Comitato sugli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius), con il Dipartimento di Stato, le agenzie di intelligence e alcune fondazioni americane. La missione si inserisce nell’ambito delle due indagini conoscitive che il Copasir ha attivato sulle ‘Prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di intelligence’ e ‘Sul dominio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilvola a Washington. Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, presieduto dal senatore di Fdi Adolfo Urso, questa settimana sarà in. Quattro giorni molto fitti durante i quali, a quanto si apprende, si terranno incontri con le due Commissioni omologhe di Camera e Senato, con il Comitato sugli investimenti esteri(Cfius), con il Dipartimento di Stato, le agenzie di intelligence e alcune fondazioni americane. Lasi inserisce nell’ambito delle due indagini conoscitive che ilha attivato sulle ‘Prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di intelligence’ e ‘Sul dominio ...

