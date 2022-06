Calciomercato Lazio, slitta l’arrivo di Marcos Antonio a Roma: le ultime (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti dovranno attendere un po’ prima di vedere dal vivo Marcos Antonio. l’arrivo a Roma del brasiliano è infatti slittato La Lazio dovrà attendere ancora qualche giorno per Marcos Antonio. Il centrocampista è il primo acquisto della sessione estiva e la curiosità di vederlo con i colori biancocelesti addosso è tanta, ma per osservarlo da vicino è ancora presto. Come riporta il Corriere dello Sport, l’arrivo a Roma del ragazzo – inizialmente previsto per domani – sarebbe fissato al 20 giugno. Poi, svolti i controlli di routine, sarà al servizio di Sarri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022): i biancocelesti dovranno attendere un po’ prima di vedere dal vivodel brasiliano è infattito Ladovrà attendere ancora qualche giorno per. Il centrocampista è il primo acquisto della sessione estiva e la curiosità di vederlo con i colori biancocelesti addosso è tanta, ma per osservarlo da vicino è ancora presto. Come riporta il Corriere dello Sport,del ragazzo – inizialmente previsto per domani – sarebbe fissato al 20 giugno. Poi, svolti i controlli di routine, sarà al servizio di Sarri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio ha trovato l'accordo con #Radu per il rinnovo - LazionewsEu : #Calciomercato #Lazio: tutti i nomi per l'attacco ?? #sslazio #LazioNews #lazionewsEu - the_laziale : Come primo tweet dirò questo: al posto di prendere #Caputo o #Simeone, prendiamoci #Firmino, che non se lo inculano… - ilpodsport : #Calciomercato Lazio, Muriqi e i gol con il Kosovo: altri segnali per il mercato #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Lazio, Marcos Antonio in arrivo: si allena per farsi trovare pronto #ilpodsport -