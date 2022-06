Beach volley, Mondiali Roma 2022: Viki Orsi Toth costretta al ritiro, vincono Muller/Tillmann (Di domenica 12 giugno 2022) Tanta sfortuna per le sorelle Orsi Toth, costrette al ritiro nella sfida della Pool I dei Mondiali di Roma 2022 di Beach volley. Reka e Viktoria iniziano alla grande, mettendo in grande difficoltà le tedesche Muller/Tillmann partendo da un ottimo servizio. Le azzurre scappano via (17-10) e chiudono rapidamente il primo set (21-15) nonostante un problema fisico di Viki, che sul 18-13 chiama medical time-out. L’infortunio sembra leggero e l’azzurra torna in campo, ma dopo pochi scambi della seconda frazione è costretta a fermarsi. La vittoria va dunque alle tedesche con il punteggio di 2-1 (15-21, 21-1, 15-0). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Tanta sfortuna per le sorelle, costrette alnella sfida della Pool I deididi. Reka e Viktoria iniziano alla grande, mettendo in grande difficoltà le tedeschepartendo da un ottimo servizio. Le azzurre scappano via (17-10) e chiudono rapidamente il primo set (21-15) nonostante un problema fisico di, che sul 18-13 chiama medical time-out. L’infortunio sembra leggero e l’azzurra torna in campo, ma dopo pochi scambi della seconda frazione èa fermarsi. La vittoria va dunque alle tedesche con il punteggio di 2-1 (15-21, 21-1, 15-0). SportFace.

