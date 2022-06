Barbie transgender | arriva l’annuncio della Mattel

(Di domenica 12 giugno 2022) Continua l’impegnoa favore dell’inclusività e dell’uguaglianza di genere. Annunciata da poco la nuovaispirata a Lavarne Cox. Nuovacontinua il suo percorso di inclusione e uguaglianza affinché tutti si possano sentire adeguatamente rappresentati. Proprio per questo la, l’azienda che la produce, ha annunciato che laTribute Collectionaccoglierà la prima. Lasarà ispirata a Lavarne Cox, attrice, produttrice, scrittrice e sostenitricecomunità LGBTQ+, conosciuta per il ruolo Sophia Burset in Orange is the New Black. Lavarne Cox Lavarne incarna tutti ...

Giancar70005383 : Ultima follia #gender: la @Mattel lancia sul mercato una #BarbieTransgender. Basta confondere l’identità sessuale d… - LHoesle : RT @VittorioFerram1: Ultima follia #gender: la @Mattel lancia sul mercato una #BarbieTransgender. Basta confondere l’identità sessuale dei… - VittorioFerram1 : Ultima follia #gender: la @Mattel lancia sul mercato una #BarbieTransgender. Basta confondere l’identità sessuale d… - giovis333 : Ultima follia #gender: la @Mattel lancia sul mercato una #BarbieTransgender. Basta confondere l’identità sessuale d… - MatteoCarTw : Ultima follia #gender: la @Mattel lancia sul mercato una #BarbieTransgender. Basta confondere l’identità sessuale d… -

Leggi anche > Arriva la prima: è ispirata all'attrice Laverne Cox di Orange is the New Black Il servizio di soccorso per cui lavora la paramedico ha aderito a una campagna ...Nota di BastaBugie: Mauro Faverzani nell'articolo seguente dal titolo "Ora inventata anche la" parla della deriva gay friendly della Mattel. Ecco l'articolo completo pubblicato su ...We review Matt Walsh's controversial and vital 'What Is A Woman' documentary, by The Daily Wire.Leggi anche > Arriva la prima Barbie transgender: è ispirata all'attrice Laverne Cox di Orange is the New Black Il servizio di soccorso per cui lavora la paramedico ha aderito a una campagna nazionale ...