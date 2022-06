(Di domenica 12 giugno 2022)è uno degli obiettivi principali per il centrocampo dell’, pronta ad anticipare la concorrenza. Le ultimeè uno dei principali obiettivi per il centrocampo dell’. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, gli orobici starebbero tentando l’definitiva per portarsi a casa il centrocampista del, beffando così la concorrenza della Lazio, altra società sulle tracce del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

- PORTIERI: Carlo CARNESECCHI (nato nel 2000, proprieta', in prestito alla Cremonese) romagnoloal grande salto, seguito dalla Lazio; Stefano TURATI (2001, Sassuolo - Reggina) all'...Non so quale sarà il mio futuro, ma di sicuro mi sentoanche davanti ad un eventuale ... E poi l'esordio del 26 maggio di tre anni fa contro l'. Voglio ancora ringraziare De Zerbi che ha ... Atalanta, pronto l'affondo per Ilic. Accelerata decisiva con il Verona In casa Atalanta c'è un'intera squadra in uscita. Stando all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la lista dei cedibili comprende diversi elementi: da Gollini a Pasalic, passando per Hateboer, ...Atalanta-Hellas Verona, possibile cessione di un attaccante da parte della Dea in ambito calciomercato: Gasperini regala l'erede di Simeone ...