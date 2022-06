Alessandro Del Piero tra Madonna e Paris Hilton: lui e moglie tra i 60 invitati al matrimonio di Britney Spears (Di domenica 12 giugno 2022) C’era anche Alessandro Del Piero al matrimonio, il terzo, di Britney Spears. Già: hanno fatto scalpore tra i fan italiani della cantante (e del nuovo marito, Sam Asghari), gli scatti pubblicati su Instagram in cui compare pure Pinturicchio. Il matrimonio infatti aveva una partecipazione di invitati molto ristretta: giusto 60 persone, gli amici più intimi della coppia. C’era Madonna, c’era Donatella Versace, c’era Paris Hilton e appunto Alessandro Del Piero assieme alla moglie, Sonia Amoruso. Perché l’ex calciatore campione del mondo e numero 10 della Juventus e della Nazionale era a Thousand Oaks, in California, per il matrimonio della pop star e del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) C’era ancheDelal, il terzo, di. Già: hanno fatto scalpore tra i fan italiani della cantante (e del nuovo marito, Sam Asghari), gli scatti pubblicati su Instagram in cui compare pure Pinturicchio. Ilinfatti aveva una partecipazione dimolto ristretta: giusto 60 persone, gli amici più intimi della coppia. C’era, c’era Donatella Versace, c’erae appuntoDelassieme alla, Sonia Amoruso. Perché l’ex calciatore campione del mondo e numero 10 della Juventus e della Nazionale era a Thousand Oaks, in California, per ildella pop star e del ...

