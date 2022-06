Un 75enne nel Salento è stato trovato morto legato e incappucciato

(Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Un uomo e'a Castri di Lecce, comune a pochi chilometri dal capoluogo Salentino. Si tratta di uncon precedenti penali: era in casa in una pozza di sangue, con la testa avvolta in un lenzuolo. Sul posto vi sono gli investigatori, il medico legale, e si attende l'arrivo del magistrato di turno. La vittima aveva precedenti per violenza: in una prima ridda di ipotesi formulate dagli investigatori si fa strada l'idea che possa esserevittima di una vendetta. L'uomo si chiama Donato Montinaro: viveva da solo nel suo appartamento di via Roma. La donna delle pulizie gli faceva visita ogni mattina. Questa mattina era stata proprio lei a chiedere l'intervento dei carabinieri dopo averl'anzianoa una ...

... il processo a carico di Luigi La Lomia,pensionato di Canicattì, accusato dell'omicidio del ... La vicenda, come ricostruitoprovvedimento, parte da lontano e precisamente dal giorno in cui ......di Monteforte Irpino (Avellino), è un ufficiale della guardia di finanza in pensione. Ha ricoperto prestigiosi incarichi in Calabria e in Sicilia occupandosi anche di inchieste su truffe...AGI - Un uomo e' stato trovato morto a Castri di Lecce, comune a pochi chilometri dal capoluogo Salentino. Si tratta di un 75enne con precedenti penali: era in casa in una pozza di sangue, con la test ...Un uomo di 75 anni è stato ritrovato privo di vita in casa legato e incappucciato. L'uomo, Donato Montinaro, viveva solo in via Roma e il suo cadavere è stato ritrovato dalla donna delle pulizie che h ...