Salario minimo: Cgia,sì se si valuta trattamento complessivo (Di sabato 11 giugno 2022) L'Ufficio studi della Cgia esprime parere favorevole al Salario minimo legale a 9 euro lordi l'ora, purché, come riferimento, si consideri il trattamento Economico complessivo (Tec) e non la paga ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) L'Ufficio studi dellaesprime parere favorevole allegale a 9 euro lordi l'ora, purché, come riferimento, si consideri ilEconomico(Tec) e non la paga ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Milioni di lavoratori in Germania avranno diritto a un salario minimo da 12 euro all'ora a partire dal 1 ottobre. L… - Mov5Stelle : 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essen… - Mov5Stelle : Per combattere la povertà lavorativa, gli Stati membri devono fissare il #salariominimo sulla base di tre parametri… - Gianluc68325330 : RT @ilpetulante: Il salario minimo garantirà salari da fame che impediranno di comprare casa, auto e costruirsi una famiglia e un futuro. È… - Piero_Strada : RT @sdraiatiXCivati: Cosa volevamo: il salario minimo, il ddl Zan, la legalizzazione della cannabis e dell’eutanasia, la detassazione degli… -