Real Madrid: ufficializzato l'acquisto di Tchouameni (Di sabato 11 giugno 2022) Aurelien Tchouameni è un nuovo calciatore del Real Madrid. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo, neocampione d'Europa per club, con un comunicato ufficiale. "Aurélien Tchouaméni (Rouen, 27/01/2000)... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Aurelienè un nuovo calciatore del. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo, neocampione d'Europa per club, con un comunicato ufficiale. "Aurélien Tchouaméni (Rouen, 27/01/2000)...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @realmadrid: ufficiale l’arrivo di #Tchouameni dal @AS_Monaco - EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdM – Fabian Ruiz vuole andare a zero al Real Madrid il prossimo a… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Real Madrid, ingaggiato Tchouameni: UFFICIALE – Real Madrid… -