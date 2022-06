Ragusa | a San Giacomo manca l’acqua

(Di sabato 11 giugno 2022)– A San, frazione rurale di. Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, ha trasmesso una nota urgente al sindaco die alla Giunta municipale, e per conoscenza anche al prefetto, avente ad oggetto la grave emergenza idrica che si sta verificando in alcune zone della città. “I problemi si registrano su più fronti – afferma Chiavola – in particolare nella zona di Sanche, benché gestita, sul piano delle condotte idriche, dal consorzio di bonifica, ricade, comunque, sempre sul territorio comunale cittadino. Ecco perché riteniamo che debba essere l’Amministrazione a farsi carico dei ripetuti disagi che si registrano, circostanze che impongono l’adozione di soluzioni urgenti”. Chiavola, il 5 gennaio ...

