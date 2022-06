Pnrr, dal Piemonte alla Puglia: ecco dove l’Italia investirà nell’idrogeno (Di sabato 11 giugno 2022) Nel pacchetto dei primi protocolli di intesa sui «progetti bandiera» che il Governo ha sottoscritto con Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia che punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse Leggi su ilsole24ore (Di sabato 11 giugno 2022) Nel pacchetto dei primi protocolli di intesa sui «progetti bandiera» che il Governo ha sottoscritto con, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata eche punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse

