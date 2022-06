Pubblicità

matteosalvinimi : Dopo anni e soldi persi per colpa dei ritardi di Sala e della sinistra che governa Milano, spero che la nuova propr… - sportface2016 : #Milan, il candidato sindaco di #SestoSanGiovanni spegne l'entusiasmo: “Il nuovo stadio non è una priorità”. Poi la… - infoitsport : Milan, parla il nuovo proprietario Cardinale: 'Voglio uno stadio di livello mondiale' - stillejosaltato : Comunque lo stadio nuovo del Milan lo potremmo costruire a Los Angeles - PianetaMilan : Nuovo #Stadio a #Sesto , la scelta passa dalle elezioni: tutto può cambiare #ACMilan #Milan #SempreMilan -

...anche la questione. Non a caso, prima di mettere ufficialmente piede a Casa Milan, si è fatto accompagnare a Sesto San Giovanni per un sopralluogo sull'area dove potrebbe sorgere il...Milano e l'Italia - ha concluso ilnumero uno del ' Diavolo ' - meritano unodi livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell'intrattenimento su scala globale" .Anticipare i tempi per poter programmare con ampi margini la nuova stagione. In quest'ottica la Cavese ha sistemato il secondo tassello dopo l'arrivo del nuovo direttore generale ...Il nuovo proprietario del Milan ha le idee chiarissime per il futuro della società rossonera: 'Milano merita uno stadio di livello globale'.