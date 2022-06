Nuotano per raggiungere i mari più incontaminati. Noi le abbiamo seguite, da Marsa Alam alle Seychelles, in luoghi dove viene protetto l'habitat naturale (Di sabato 11 giugno 2022) Eagle Beach ad Aruba, isola di fronte al Venezuela. Segui lo scudo e le pinne e arriverai in acque da sogno. Eh sì, sono proprio le tartarughe marine con l’inconfondibile carapace a tracciare le rotte verso i mari più belli del Pianeta. Già, perché questi placidi rettili tra i più antichi tetrapodi del mondo – scelgono come proprio habitat naturale i luoghi più intatti della Terra. Ma non solo. La loro presenza è un ottimo indicatore sulla salute dell’ecosistema marino-costiero: si nutrono soprattutto di meduse e alghe, e in età matura ritornano sugli arenili dove nacquero per deporre le uova. Senza contare che sono un’attrattiva per il turismo, nuotare in modo rispettoso con loro è un’esperienza indimenticabile. ... Leggi su iodonna (Di sabato 11 giugno 2022) Eagle Beach ad Aruba, isola di fronte al Venezuela. Segui lo scudo e le pinne e arriverai in acque da sogno. Eh sì, sono proprio le tartarughene con l’inconfondibile carapace a tracciare le rotte verso ipiù belli del Pianeta. Già, perché questi placidi rettili tra i più antichi tetrapodi del mondo – scelgono come propriopiù intatti della Terra. Ma non solo. La loro presenza è un ottimo indicatore sulla salute dell’ecosistemano-costiero: si nutrono soprattutto di meduse e alghe, e in età matura ritornano sugli arenilinacquero per deporre le uova. Senza contare che sono un’attrattiva per il turismo, nuotare in modo rispettoso con loro è un’esperienza indimenticabile. ...

Pubblicità

GunnarGuaitoli1 : RT @dodena66: Come vorrei, come vorrei che tu fossi qui Siamo solo due anime sperdute che nuotano in una boccia per pesci Anno dopo anno… - BlackMa42941320 : RT @dodena66: Come vorrei, come vorrei che tu fossi qui Siamo solo due anime sperdute che nuotano in una boccia per pesci Anno dopo anno… - dodena66 : Come vorrei, come vorrei che tu fossi qui Siamo solo due anime sperdute che nuotano in una boccia per pesci Anno… - tusciaweb : Cinque ori, sette argenti e sei bronzi per Sorrisi che nuotano agli Special Olympics Torino - Riceviamo e - valeriosaitta1 : @Gionsi2 @1950Elda Magistrati? Quelli nuotano nel mare paludoso di una legislazione penale buona solo per un Paese ideale -