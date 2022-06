Lo spettacolo | giunto alla decima edizione | sarà diretto dal maestro Riccardo Chailly Ingresso gratuito

Leggi su iodonna

(Di sabato 11 giugno 2022) La Filarmonica festeggia 40 anni di attività e ladel suo Concerto per Milano, appuntamentocon la grande musica e il pubblico. Concerto per Milano della Filarmonica (foto di Giovanni Hänninen). Ildirige un programma che spazia dprima assoluta di Decisamente allegro di Nicola Campogrande all’Interludio e Danza da La vida breve di Manuel de F, da Rapsodie espagnole op. 54 di Maurice Ravel all’omaggio a George Gershwin con Un americano a Parigi e Catfish Row da Porgy and Bess. INFO: Milano, piazza del Duomo, 12 giugno, 21.30. Il concertoin diretta su Rai 5.filarmonica.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Appuntamento con la musica: il Concerto per ...