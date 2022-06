LIVE Superbike, GP Misano 2022 in DIRETTA: Bautista domina e vince su Rea e Rinaldi, ritiro per Razgatl?o?lu (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.40 Ducati sembra imbattibile in quel di Misano Adriatico, Rea non poteva fare di più quest’oggi nei 21 giri previsti. 14.38 La classifica del Mondiale: Alvaro Bautista Jonathan Rea -22 Toprak Razgatl?o?lu -77 14.35 La Top10 della race-1 del GP dell’Emilia Romagna per il Mondiale Superbike 2022. 1 19 Bautista Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’35.865 1’34.221 278 281 2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 5.128 +5.128 1’36.092 1’34.481 266 2713 21 Rinaldi Michael Ruben Ducati Panigale V4R 8.289 +3.161 1’35.929 1’34.808 273 276 4 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 10.415 +2.126 1’35.449 1’34.806 274 278 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.888 +1.473 1’35.875 1’34.795 271 2746 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 13.320 +1.432 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Ducati sembra imbattibile in quel diAdriatico, Rea non poteva fare di più quest’oggi nei 21 giri previsti. 14.38 La classifica del Mondiale: AlvaroJonathan Rea -22 Toprak Razgatl?o?lu -77 14.35 La Top10 della race-1 del GP dell’Emilia Romagna per il Mondiale. 1 19Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’35.865 1’34.221 278 281 2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 5.128 +5.128 1’36.092 1’34.481 266 2713 21Michael Ruben Ducati Panigale V4R 8.289 +3.161 1’35.929 1’34.808 273 276 4 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 10.415 +2.126 1’35.449 1’34.806 274 278 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.888 +1.473 1’35.875 1’34.795 271 2746 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 13.320 +1.432 ...

