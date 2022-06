LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo e Caruso si giocano il podio sulle Alpi (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DEL Delfinato Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro del Delfinato 2022, la Saint-Chaffrey-Vaujany di 134,8 chilometri. Questa penultima giornata francese vedrà finalmente scornarsi coloro che puntano alla vittoria finale, nonostante sia il percorso più breve di tutta la settimana. Si comincia immediatamente in salita: dopo la partenza si affronta immediatamente il Col du Galibier, ‘fuori categoria’ di 23 chilometri al 5,1%, uno dei mostri sacri del Tour de France che ha fatto grande anche Marco Pantani nel 1998. Poi discesa e altra lunghissima salita, il Col de la Croix de Fer: la pendenza media è di poco ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELBuongiorno a tutti e benvenuti alladella settimadeldel, la Saint-Chaffrey-Vaujany di 134,8 chilometri. Questa penultima giornata francese vedrà finalmente scornarsi coloro che puntano alla vittoria finale, nonostante sia il percorso più breve di tutta la settimana. Si comincia immediatamente in salita: dopo la partenza si affronta immediatamente il Col du Galibier, ‘fuori categoria’ di 23 chilometri al 5,1%, uno dei mostri sacri del Tour de France che ha fatto grande anche Marco Pantani nel 1998. Poi discesa e altra lunghissima salita, il Col de la Croix de Fer: la pendenza media è di poco ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le Alpi! C'è l'infinito Col de la Croix de Fer! - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 prima tappa in DIRETTA: spazio ai velocisti sul traguardo di Argenta - #d’Italia #prima… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le Alpi! C’è l’infinito Col de la Croix de Fer! -… - infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022 in DIRETTA: Bagioli spreca, Cattaneo 2° in classifica. Video: il pugno di Molano a Page - ilavch : pensi che anche il prossimo sanremo ci troveremo una personcina da votare? — ah boh se penso che l’anno scorso siam… -