Lancia una bottiglia contro un'ambulanza in corsa e spacca il finestrino: paura durante i soccorsi (Di sabato 11 giugno 2022) L'ambulanza doveva portare una persona in ospedale quando improvvisamente un rumore fortissimo ha spaventato l'autista, che si è fermato di colpo. Dal retro, il personale sanitario ha vissuto la scena con ancora più terrore. Oltre al gran frastuono, infatti, una gragnolata di vetri si è abbattuta all'interno del mezzo. Leggi anche: Roma, ruba sigarette e birra, poi 'squarcia' le gomme di tre auto: arrestato 52enne ubriaco L'ambulanza, che stava transitando su via San Martino della Battaglia, era stata colpita da una bottiglia di vetro. A Lanciarla un 52enne italiano, senza fissa dimora visibilmente ubriaco. Il 52enne, senza alcun motivo, ha tirato la bottiglia danneggiando il vetro del finestrino posteriore del mezzo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Macao che hanno ...

