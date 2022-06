L’ambasciata russa aveva pagato il volo Aeroflot per Mosca a Matteo Salvini: “Ci è stato rimborsato dopo l’annullamento” (Di sabato 11 giugno 2022) Un volo Aeroflot per il 29 maggio con partenza da Istanbul, destinazione Mosca. Passeggero Matteo Salvini, spesa a carico delL’ambasciata russa. La sede diplomatica di Mosca in Italia rende noto di aver “assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell’acquisto dei biglietti aerei” per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 maggio. Un’assistenza necessaria per “le sanzioni” che hanno sospeso i collegamenti Roma-Mosca e rendono difficile l’acquisto dei biglietti di Aeroflot dall’Europa. dopo l’annullamento del viaggio “ci è stata restituita la cifra spesa: non ci vediamo nulla di illegale”, prosegue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Unper il 29 maggio con partenza da Istanbul, destinazione. Passeggero, spesa a carico del. La sede diplomatica diin Italia rende noto di aver “assistitoe le persone che lo accompagnavano nell’acquisto dei biglietti aerei” per il suo viaggio aprevisto per il 29 maggio. Un’assistenza necessaria per “le sanzioni” che hanno sospeso i collegamenti Roma-e rendono difficile l’acquisto dei biglietti didall’Europa.del viaggio “ci è stata restituita la cifra spesa: non ci vediamo nulla di illegale”, prosegue ...

Pubblicità

LiaQuartapelle : L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato lo… - eziomauro : Salvini a Mosca, l'ambasciata russa dichiara: 'Il viaggio l'abbiamo pagato noi' - la Repubblica - elio_vito : Siamo alle comiche. L’Ambasciata russa si lamenta per il limitato accesso ai media russi in Italia e per la mancanz… - vincenzogabri16 : @fattoquotidiano Un titolo tutto un programma,se l'aveva pagato l'ambasciata russa l'hanno rimborsato a chi a Salvini? Alle lega - PerutaAntonio : RT @giusmo1: (Vitto e alloggio non si sa) Salvini a Mosca, l'ambasciata russa in Italia dichiara: 'Il viaggio l'abbiamo pagato noi' https:/… -