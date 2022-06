Inter, non solo Bremer e Milenkovic: il rinforzo può arrivare dall’Atalanta! (Di sabato 11 giugno 2022) In attesa di capire il futuro dei propri difensori, soprattutto di Skriniar finito da giorni sul radar del Psg, l’Inter inizia a pensare ai possibili sostituiti. Oltre ai tanto citati Bremer e Milenkovic, alla lista degli obiettivi di Beppe Marotta si aggiunge un nuovo nome, un giovane difensore che milita in Serie A. Si tratta di Merih Demiral, di proprietà della Juventus ma che quest’anno ha dato prova della sua bravura con la maglia dell’Atalanta. Merih Demiral Atalanta Inter Il difensore turco, nonostante la mancata qualificazione alle coppe europee da parte della Dea, potrebbe essere riscattato lo stesso dalla società bergamasca, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, e poi rivenduto all’Inter qualora i due club trovassero un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) In attesa di capire il futuro dei propri difensori, soprattutto di Skriniar finito da giorni sul radar del Psg, l’inizia a pensare ai possibili sostituiti. Oltre ai tanto citati, alla lista degli obiettivi di Beppe Marotta si aggiunge un nuovo nome, un giovane difensore che milita in Serie A. Si tratta di Merih Demiral, di proprietà della Juventus ma che quest’anno ha dato prova della sua bravura con la maglia dell’Atalanta. Merih Demiral AtalantaIl difensore turco, nonostante la mancata qualificazione alle coppe europee da parte della Dea, potrebbe essere riscattato lo stesso dalla società bergamasca, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, e poi rivenduto all’qualora i due club trovassero un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Il ...

