Inghilterra-Italia 0-0, azzurri imbattuti in Nations League (Di sabato 11 giugno 2022) WOLVERHAMPTON (Inghilterra) (ITALPRESS) – L'Italia resta imbattuta in Nations League dopo tre giornate. Al Molineux di Wolverhampton, di fronte a 3.000 bambini, gli azzurri sprecano molto e pareggiano 0-0 contro l'Inghilterra di Southgate, portandosi a quota 5 punti del gruppo 3 di Lega A. Mancini schiera l'inedita coppia centrale composta da Acerbi e l'esordiente Gatti, chiamati a contenere il romanista Abraham, in campo dal 1? come il milanista Tomori. Si parte con le due nazionali in ginocchio per il Black Lives Matter proprio come a Wembley un anno fa. Stavolta però la prima occasione da gol è dell'Italia dopo 4?: Pellegrini inventa un corridoio per Frattesi che davanti a Ramsdale apre troppo il destro. Ma prima del 10? l'Inghilterra sfiora l'1-0 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) WOLVERHAMPTON () (ITALPRESS) – L'resta imbattuta indopo tre giornate. Al Molineux di Wolverhampton, di fronte a 3.000 bambini, glisprecano molto e pareggiano 0-0 contro l'di Southgate, portandosi a quota 5 punti del gruppo 3 di Lega A. Mancini schiera l'inedita coppia centrale composta da Acerbi e l'esordiente Gatti, chiamati a contenere il romanista Abraham, in campo dal 1? come il milanista Tomori. Si parte con le due nazionali in ginocchio per il Black Lives Matter proprio come a Wembley un anno fa. Stavolta però la prima occasione da gol è dell'dopo 4?: Pellegrini inventa un corridoio per Frattesi che davanti a Ramsdale apre troppo il destro. Ma prima del 10? l'sfiora l'1-0 ...

