Il pasticcio politico sulle liste dei presunti putiniani | solo un documento declassificato dai Servizi | ma senza i nomi di Petrocelli | Orsini e altri Ecco da dove li ha presi il Corriere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) Davengonodei seid’Italia” pubblicati domenica scorsa dalma non citati nel bollettino del Dipartimento per le informazioni della sicurezza desecretato venerdì? Se la declassificazione del “bollettino ibrido”va servire a sgombrare il campo dai sospettididi proscrizione, ottiene l’effetto opposto. Perché, come ha detto lo stesso sottosegretario Franco Gabrielli in conferenza stampa, i bollettini dall’inizio del conflitto sono quattro. E proprio iloggi conferma di aver preso dai precedenti report i seidi cittadini italiani non contenuti nel testo desecretato, ma pubblicati con tanto di foto sul giornale del 5 giugno: “I...