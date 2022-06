Hit Parade: Luigi Strangis in vetta alla classifica, Fedez lo segue tra i singoli (Di sabato 11 giugno 2022) Si è conclusa un’altra settimana ricca di nuove uscite. Le temperature si alzano e anche il volume della musica segue lo stesso andamento con l’uscita delle nuove hit estive che stanno già spopolando in radio. Anche tra gli album più venduti secondo la classifica di Fimi/Gfk ci sono però parecchie novità. Luigi Strangis è stata la rivelazione di questa settimana. Il vincitore dell’ultima edizione di Amici, infatti, a pochi giorni dall’uscita del suo primo EP omonimo si è conquistato la vetta della classifica degli album più venduti rivelata da Fimi/Gfk. Un disco che racchiude tutti gli inediti che Luigi ha presentato lungo il suo percorso ad Amici, fino alla vittoria. Rudy Zerbi aveva subito visto in lui un potenziale talento, soprattutto nel suo ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 giugno 2022) Si è conclusa un’altra settimana ricca di nuove uscite. Le temperature si alzano e anche il volume della musicalo stesso andamento con l’uscita delle nuove hit estive che stanno già spopolando in radio. Anche tra gli album più venduti secondo ladi Fimi/Gfk ci sono però parecchie novità.è stata la rivelazione di questa settimana. Il vincitore dell’ultima edizione di Amici, infatti, a pochi giorni dall’uscita del suo primo EP omonimo si è conquistato ladelladegli album più venduti rivelata da Fimi/Gfk. Un disco che racchiude tutti gli inediti cheha presentato lungo il suo percorso ad Amici, finovittoria. Rudy Zerbi aveva subito visto in lui un potenziale talento, soprattutto nel suo ...

